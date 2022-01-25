Для Порошенко у эксперта прогнозы не самые радужные: у политика уже арестована большая часть активов, а вместе со снижением финансовых возможностей, его политическое влияние также будет падать. Что же касается Зеленского, то его шансы на второй срок и новое «пришествие» в политику крайне малы.
«В Офисе живут в иллюзии, что если на президентских выборах вывести во второй тур Порошенко, то люди, плюясь, но снова проголосуют за Зеленского… А у Зеленского впереди еще столько черных лебедей, что далеко не факт, что он еще сам попадет через 2 года во второй тур», — сказал Лесев.
Зато, считает писатель, в отличие от большинства жителей Украины Порошенко и Зеленского ждет сытая, богемная старость где-то в эмиграции.
Полностью интервью с Игорем Лесевым можно прочитать здесь.