Украинская политика - дело непредсказуемое, поэтому прогнозировать политическое будущее экс-президента Петра Порошенко и действующего лидера страны Владимира Зеленского довольно затруднительно, однако кое-что вполне предсказуемо, заявил в интервью изданию Украина.ру киевский писатель Игорь Лесев

Ни оружия, ни войска: Швеция и Польша огорчили Украину © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«В Офисе живут в иллюзии, что если на президентских выборах вывести во второй тур Порошенко, то люди, плюясь, но снова проголосуют за Зеленского… А у Зеленского впереди еще столько черных лебедей, что далеко не факт, что он еще сам попадет через 2 года во второй тур», — сказал Лесев.

Зато, считает писатель, в отличие от большинства жителей Украины Порошенко и Зеленского ждет сытая, богемная старость где-то в эмиграции.

Полностью интервью с Игорем Лесевым можно прочитать здесь.