Киевский писатель Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру заявил, что президент США Джо Байден решил принудить Киев к реализации Минских соглашений

Санкции против «Северного потока — 2»: Германия уступает США. И тем самым вредит себе © REUTERS, Michael Sohn удалось договориться «за кулисами».

«Все об этом говорит. И прямые слова Байдена, что альтернативы Минским нет. И постоянные истерики из Вашингтона, что иначе Россия "вот-вот нападет". И обиженное заявление [президента Украины Владимира] Зеленского, который практически прямым текстом говорит, что Штаты его пытаются нагнуть с "Минском"», — сказал Лесев.

Он подчеркнул: в Вашингтоне прекрасно понимают, что пойти по пути «Минска» для Зеленского равносильно политическому самоубийству, которого украинский лидер пытается избежать любой ценой, однако сделать ему это, по всей видимости, все равно придется.

Полностью интервью с Игорем Лесевым можно прочитать здесь.