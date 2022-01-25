На западной Украине все чаще стали вспоминать об «Акте Злуки» от 22 января 1919 года, когда УНР (Украинская народная республикв) и ЗУНР (Западноукраинская народная республика) объединились в «единоцельную суверенную народную республику». Возможно ли сейчас что-то подобное в интервью Украина.ру рассказал политолог и историк Владимир Корнилов

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«Эта идея уже возродилась. Мы не раз слышали заявления галичан о необходимости, если не отделения от «Большой Украины», то хотя бы обособления от нее в рамках пока еще единого государства… Если львовяне убедятся в том, что «Большую Украину» никогда не возьмут в ЕС, они с удовольствием пойдут на провозглашение либо очередной ЗУНР, либо Галицкого королевства», — сказал Корнилов.

Полностью интервью с Владимиром Корниловым можно прочитать здесь.