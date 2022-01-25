Эксперт уверен, что идея возрождения независимой Западной Украины уже существует в умах западноукраинцев, причем какой именно она будет, зависит от потенциальных западных «плюшек».
«Эта идея уже возродилась. Мы не раз слышали заявления галичан о необходимости, если не отделения от «Большой Украины», то хотя бы обособления от нее в рамках пока еще единого государства… Если львовяне убедятся в том, что «Большую Украину» никогда не возьмут в ЕС, они с удовольствием пойдут на провозглашение либо очередной ЗУНР, либо Галицкого королевства», — сказал Корнилов.
Полностью интервью с Владимиром Корниловым можно прочитать здесь.