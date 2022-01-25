Злобин уверен, что на Западе понимают позицию России, но пойти на уступки не готовы, поэтому единственный способ примирения, он же самый очевидный, ведет стороны за стол переговоров.
«На мой взгляд, Москве и Вашингтону необходимо выдохнуть, сесть за стол переговоров и не кавалерийской атакой или ультиматумами, а путем долгих, нудных, тягучих, тяжелых, противных переговоров пытаться разгрести ту кучу проблем, которая накопилась в их отношениях за последние 2 десятилетия», — сказал эксперт.
Полностью интервью с Николаем Злобиным можно прочитать здесь.