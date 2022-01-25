Россия не приемлет расширения НАТО на восток, а руководство США и глобальные элиты не готовы идти на компромиссы, в итоге стороны уже перешли на язык ультиматумов. Российско-американский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру рассказал, как разрешить эту, казалось бы тупиковую, ситуацию

«Выпрашивают вторжение»: Михеев рассказал, что Западу нужно от Москвы и Киева © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

«На мой взгляд, Москве и Вашингтону необходимо выдохнуть, сесть за стол переговоров и не кавалерийской атакой или ультиматумами, а путем долгих, нудных, тягучих, тяжелых, противных переговоров пытаться разгрести ту кучу проблем, которая накопилась в их отношениях за последние 2 десятилетия», — сказал эксперт.

Полностью интервью с Николаем Злобиным можно прочитать здесь.