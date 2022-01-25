Попытка РФ договориться с США напрямую была естественна, считает эксперт, но многим в мире она напомнила времена холодной войны.
«Американская реакция на российский ультиматум была немедленной и негативной, Вашингтон сказал, что он на эти условия пойти не может и никогда не пойдет. Казалось бы, куда яснее, однако после этого были проведены переговоры в Женеве, которые показали многим на Западе, что, возможно, российский ультиматум не такой уж и ультиматум.
Вашингтон предложил провести переговоры по проблемам размещения ракет в Европе (что было частью российского ультиматума) и Москва стала рассматривать этот вариант… другой вопрос, что российский ультиматум все-таки не комплексный обед, а меню, из которого можно выбрать отдельные позиции», — сказал политолог.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил журналистам, что российские предложения США/НАТО по безопасности в Европе — «не меню, а пакетное соглашение».
Полностью интервью с Николаем Злобиным можно прочитать здесь.