Политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру рассказал, что Западу выгодно вернуть Россию в состояние 90-ых, чтобы заставить ее вернуть Крым, не лезть в Донбасс и тому подобное. Но если это не получится, возможны 2 варианта развития сценария: вечная заморозка или конфликт

«Но конфликт за счет Украины и России. Пусть в этом конфликте, в первую очередь, пострадают русские и украинцы. Пусть они друг друга колошматят, пусть они здесь выясняют отношения. Может быть, Украина что-то потеряет, но американцы и примыкающий к ним Запад, постараются извлечь из этого максимальную выгоду», — сказал Михеев.

Ищенко о главном: американцам придётся закупать рубли, если США запретят доллар в России © Скриншот из видео Украина.ру

«Единственное развитие событий, которое их категорически не устраивает — это такая ситуация, при которой Украина станет союзницей России. Например, войдет в интеграционные проекты или станет частью России», — уверен политолог.

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