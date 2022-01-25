«Но конфликт за счет Украины и России. Пусть в этом конфликте, в первую очередь, пострадают русские и украинцы. Пусть они друг друга колошматят, пусть они здесь выясняют отношения. Может быть, Украина что-то потеряет, но американцы и примыкающий к ним Запад, постараются извлечь из этого максимальную выгоду», — сказал Михеев.
Он констатировал, что сейчас Запад чувствует себя неуязвимым. После распада Советского Союза США позволяют себе ставить любые геополитические эксперименты, и приструнить их пока некому, поэтому почти при любом развитии событий американцы получат свои дивиденды.
«Единственное развитие событий, которое их категорически не устраивает — это такая ситуация, при которой Украина станет союзницей России. Например, войдет в интеграционные проекты или станет частью России», — уверен политолог.
Полностью интервью с Сергеем Михеевым можно прочитать здесь.