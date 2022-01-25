Сложные отношения между Украиной и Россией, как кажется, требуют посредничества, но кто бы мог взять на себя эту роль? Франция и Германия, очевидно, не справляются, США и Великобритания - сторона заинтересованная. Другой возможный вариант в интервью изданию Украина.ру назвал политолог Сергей Михеев

«А кто же это может быть? Ну, например, Турция. Почему бы не попробовать Турции поднять свою роль в европейской политике, сделать себя важной для всех. Если что-то получится, то и Россия, и Украина, да и Европа… как бы Турции будут обязаны. А Турция получит некие ключи к этому процессу, будет влиять на эту ситуацию», — сказал Михеев.

Украинский депутат «потерял» полстраны © Facebook, NikolayTishenko

«Думаю, это связано с движением турок во все стороны, в том числе с севера на восток. Плюс, коммерческие интересы в этом есть, потому что на этих вещах можно сделать коммерческий интерес. Известно, что турки активно шарят по Украине последнее время, и пытаются искать для себя активы, которыми можно было бы завладеть, перекупить, или купить по дешевке» — уточнил эксперт.

Однако, уверен Михеев, у этой казалось бы очевидной «кандидатуры» на роль примирителя перспектив нет. Во-первых, потому что отношения России и Турции довольно сложные, если не противоречивые, во-вторых — результат не очевиден.

«Я не вижу здесь перспектив для какого-то движения. То есть, можно ли здесь имитировать переговорный процесс? Можно, теоретически. А есть ли реальные перспективы для урегулирования? Мне кажется — нет. Есть ли у Турции реальные рычаги воздействия на ситуацию, такие, чтобы предложить такое решение, которое могло бы урегулировать ситуацию? Нет. Если были бы, было бы, о чем поговорить. Но их просто нет. Поэтому говорить не о чем», — заключил эксперт.

Полностью интервью с Сергеем Михеевым можно прочитать здесь.