Он констатировал, что все происходящее с Киевом — «чужая игра». В качестве довода, подтверждающего этот факт, политолог привел историю о том, как тогда еще украинский лидер Петр Порошенко встречался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Ему это было выгодно, было приятно, на Украине могли говорить — «вот кто братья — славяне, а не русские». Но вы бы берегли это, за это надо было держаться, казалось бы. С точки зрения технологий, это надо было беречь.
Нет! Они (власти Украины — ред.) все испохабили, все испортили, на пустом месте разорвали отношения. Ну и получайте теперь и белорусско-российские учения, получайте вопли, что [президент РФ Владимир] Путин вторгнется с территории Белоруссии. А кто в этом виноват, разве не вы?» — сказал эксперт.
Полностью интервью с Сергеем Михеевым можно прочитать здесь.