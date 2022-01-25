Запад готовит Украину «на заклание». Власти страны по сути своей не являются украинскими, и интересы государства для них - не приоритет. Об этом в интервью изданию Украина.ру сделал политолог Сергей Михеев

Литва отомстила Наташе Королевой за Украину © Наташа Королева/Инстаграм Петр Порошенко встречался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Ему это было выгодно, было приятно, на Украине могли говорить — «вот кто братья — славяне, а не русские». Но вы бы берегли это, за это надо было держаться, казалось бы. С точки зрения технологий, это надо было беречь.

Нет! Они (власти Украины — ред.) все испохабили, все испортили, на пустом месте разорвали отношения. Ну и получайте теперь и белорусско-российские учения, получайте вопли, что [президент РФ Владимир] Путин вторгнется с территории Белоруссии. А кто в этом виноват, разве не вы?» — сказал эксперт.

Полностью интервью с Сергеем Михеевым можно прочитать здесь.