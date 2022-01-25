«Но означает ли все это, что Германия будет активно противодействовать возможному развязыванию войны на Украине? Я думаю, что, к сожалению, нет. Она не хочет быть в роли разжигателя этой войны, она хочет обозначить собственную особую позицию, в конце концов, Германия ведь входит в Нормандскую четверку.
Было бы странно допускать транзит оружия через воздушное пространство, и при этом в рамках Нормандской четверки говорить о том, что они стремятся к урегулированию», — заключил Михеев.
Единственное, что в случае эскалации может сделать Германия, подчеркнул он, это заблокировать коллективную операцию НАТО, однако шаг этот будет, скорее, психологическим, ведь американцам это не помешает.
Полностью интервью с Сергеем Михеевым можно прочитать здесь.