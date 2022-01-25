Недавний визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Москву, и запрет немцев на пролет по их территории британских самолетов, везущих летальное вооружение на Украину, говорит о том, что Германия не намерена отказываться от своей субьектности на мировой арене. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру сделал политолог Сергей Михеев

«Но означает ли все это, что Германия будет активно противодействовать возможному развязыванию войны на Украине? Я думаю, что, к сожалению, нет. Она не хочет быть в роли разжигателя этой войны, она хочет обозначить собственную особую позицию, в конце концов, Германия ведь входит в Нормандскую четверку.

Госдеп США рекомендовал не ездить в Россию из-за Украины © РИА Новости, Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Единственное, что в случае эскалации может сделать Германия, подчеркнул он, это заблокировать коллективную операцию НАТО, однако шаг этот будет, скорее, психологическим, ведь американцам это не помешает.

Полностью интервью с Сергеем Михеевым можно прочитать здесь.