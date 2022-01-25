«У нас славянская душа, и многих вещей мы не улавливаем. Мы часто все принимаем за чистую монету, не понимая, что на Западе, в Европе, в Германии то, что политик говорит в ходе избирательной компании — это одно, а то, что будет делать, когда займет свое место в государстве — это совершенно другое», — сказал Михеев.
Он уверен, что в Германии Бербок снова сменит полюс высказываний, но это абсолютно не значит, что позиция ее государства относительно той же газовой трубы как-то поменяется, ведь в Берлине хорошо понимают, чего ждет от них вашингтон.
«Немцы — умные люди, и недовольны тем, как американцы выкручивают руки, ломают ребра, они не могут этого не замечать. Они замечают, в том числе, и то, как вследствие достаточно глупых решений Еврокомиссии, цены на газ взлетели до фантастических значений», — сказал политолог.
Полностью интервью с Сергеем Михеевым можно прочитать здесь.