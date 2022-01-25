Политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру прокомментировал смену риторики министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая ранее активно выступала против России и «Северного потока-2», но в недавний визит в Москву высказалась почти противоположно

«У нас славянская душа, и многих вещей мы не улавливаем. Мы часто все принимаем за чистую монету, не понимая, что на Западе, в Европе, в Германии то, что политик говорит в ходе избирательной компании — это одно, а то, что будет делать, когда займет свое место в государстве — это совершенно другое», — сказал Михеев.

США собираются отправить в Европу тысячи военных - NYT © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

«Немцы — умные люди, и недовольны тем, как американцы выкручивают руки, ломают ребра, они не могут этого не замечать. Они замечают, в том числе, и то, как вследствие достаточно глупых решений Еврокомиссии, цены на газ взлетели до фантастических значений», — сказал политолог.

Полностью интервью с Сергеем Михеевым можно прочитать здесь.