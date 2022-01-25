Политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру заявил о том, что «украинский огонь» с большой долей вероятности, был разожжен США для того, чтобы продвигать НАТО на восток, а заодно и удерживать влияние над Европой, фактически сделав из ее политиков своих безвольных подчиненных

«К сожалению, та позиция, которую Европа занимает последние 30 лет, сделали ее абсолютно недееспособной в разговоре с американцами. Она не может сделать ничего по многим причинам. Ушло поколение относительно самостоятельно мыслящих политиков, их просто нет», — сказал политолог.

«Выпрашивают вторжение»: Михеев рассказал, что Западу нужно от Москвы и Киева © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Ангелы Меркель или президента Франции Эммануэля Макрона, ведь большинство европейских политиков по сути просто подчиненные правительства США.

«Назовите мне сходу президента, премьер-министра Испании, или премьер-министра Бельгии, или премьер-министра Чехии, да никто их не знает вообще. Это абсолютно пустое место. Это номинальные клерки, роль которых давно сведена к ритуальным функциям. Они не являются самостоятельными политиками, имеющими суверенное мышление. Их от этого отучили, более того, им удобно быть несамостоятельными, как и многим в украинской власти», — заявил эксперт.

Полностью интервью с Сергеем Михеевым можно прочитать здесь.