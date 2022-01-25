«К сожалению, та позиция, которую Европа занимает последние 30 лет, сделали ее абсолютно недееспособной в разговоре с американцами. Она не может сделать ничего по многим причинам. Ушло поколение относительно самостоятельно мыслящих политиков, их просто нет», — сказал политолог.
По его словам, не просто так за пределами ЕС известны только представители сильных государств вроде экс-канцлера Германии Ангелы Меркель или президента Франции Эммануэля Макрона, ведь большинство европейских политиков по сути просто подчиненные правительства США.
«Назовите мне сходу президента, премьер-министра Испании, или премьер-министра Бельгии, или премьер-министра Чехии, да никто их не знает вообще. Это абсолютно пустое место. Это номинальные клерки, роль которых давно сведена к ритуальным функциям. Они не являются самостоятельными политиками, имеющими суверенное мышление. Их от этого отучили, более того, им удобно быть несамостоятельными, как и многим в украинской власти», — заявил эксперт.
Полностью интервью с Сергеем Михеевым можно прочитать здесь.