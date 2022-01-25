Украинская повестка была спровоцирована и до сих пор «поджигается» американцами, для того, чтобы держать в узде и всю Европу. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал политолог Сергей Михеев

«На мой взгляд, вся коллизия вокруг Украины, это обострение 2014 года, доведшее дело до крови, совершенно очевидно режиссировалось под создание безвыходного конфликта с Россией, как повод для того, чтобы возродить российскую угрозу, для того, чтобы американцы оставались в Европе, как оправдание расширения НАТО. Не видеть этого могут только абсолютные тупицы», — уверен Михеев.

«Более 80 тонн»: на Украину прибыла новая партия оружия из США © Y27 / wikimedia.org

«Представьте себе, если бы условные поляки и прибалты не вошли бы тогда в блок НАТО и в ЕС, ну — жили бы сами по себе. Советского Союза нет, они живут сами по себе, а существует НАТО в составе старой Европы. Совершенно очевидно, что у этой старой Европы оставалось бы все меньше стимулов для того, чтобы быть так накрепко привязанными к американцам. А это привело бы к раздвоению Запада. Европейский Запад и американский Запад. Для американцев это конец глобального доминирования», — рассказал эксперт.

Конфликт в Европе, уверен Михеев, также был спровоцирован Вашингтоном, как уважительная причина для присутствия американских сил в Европе.

Полностью интервью с Сергеем Михеевым можно прочитать здесь.