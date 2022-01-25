Политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру рассказал об одном из сценариев, который может развернуться вокруг Украины, заставив подчиниться Соединенным штатам Америки не только Киев, но и всю Европу

«Например, там (на Украине — ред.) что-то происходит, на Россию реагируют, действительно может быть, Украина даже теряет еще часть территорий Востока. Но дальше это присутствие натовцев на Украине обозначает красную линию, за которую двигаться нельзя», — сказал эксперт.

«Подвинулись умом»: Михеев рассказал, что значит для Запада проект «Украина» © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Европу лет на пятьдесят, а то и на сто прицепляют наручниками к американской батарее, чтобы она (Европа — ред.) никуда не делась, начинают ее активно обезжиривать. А на этой оставшейся территории Украины уже в полный рост, разрывая все соглашения, начинается строительство инфраструктуры НАТО, и т.д.», — уверен Михеев.

По его словам, эта картина выглядит тем более ожидаемой, что в США распространяют слухи о «вторжении» России на Донбасс «под чужим флагом».

«Это о чем речь? О том, что сейчас что-то на Донбассе произойдет, но вы не думайте, что это украинцы, это не Украина, это, конечно, русские, они специально все это придумали для того, чтобы начать это злосчастное вторжение. И поэтому вторжение неизбежно», — сказал политолог.

Полностью интервью с Сергеем Михеевым можно прочитать здесь.