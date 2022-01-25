«Они так много об этом говорят, что у меня складывается впечатление, что они просто выпрашивают это вторжение: «ну вторгайтесь, русские, скорее, вы же хотите раздела сферы влияния, давайте, пусть это произойдет, но так чтобы:
А). Вы были виноваты;
Б). Чтобы вы остались в минимальной выгоде;
Г). Чтобы на самом деле дальше мы начали снимать сливки с этого процесса»», — сказал политолог.
Именно вокруг этого и строится сегодня вся повестка отношений России и Запада, считает он, поэтому большинство тем, которые предлагают западные политики сводится к вопросам о том, что будет на Украине, какие территории ей останутся, какие нет, что полезного можно будет извлечь из этой ситуации и тому подобное.
«Сказав, что их уговаривают потерять половину Украины, я, конечно, мрачно пошутил. Но, тем не менее, я думаю, что эта попытка всё равно все завести на Украину, она на самом деле означает, что Украина — это все-таки такая территория на заклание», — резюмировал эксперт.
Полностью интервью с Сергеем Михеевым можно прочитать здесь.