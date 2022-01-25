Западная активность вокруг Украины давно превратилась в форму «выпрашивания» «вторжения» от Москвы, которое все никак е наступает. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил политолог Сергей Михеев

«Они так много об этом говорят, что у меня складывается впечатление, что они просто выпрашивают это вторжение: «ну вторгайтесь, русские, скорее, вы же хотите раздела сферы влияния, давайте, пусть это произойдет, но так чтобы:

А). Вы были виноваты;

Б). Чтобы вы остались в минимальной выгоде;

Г). Чтобы на самом деле дальше мы начали снимать сливки с этого процесса»», — сказал политолог.

Госдеп США рекомендовал не ездить в Россию из-за Украины © РИА Новости, Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

«Сказав, что их уговаривают потерять половину Украины, я, конечно, мрачно пошутил. Но, тем не менее, я думаю, что эта попытка всё равно все завести на Украину, она на самом деле означает, что Украина — это все-таки такая территория на заклание», — резюмировал эксперт.

Полностью интервью с Сергеем Михеевым можно прочитать здесь.