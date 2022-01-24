В понедельник, 24 января прошло внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Прогнозировалось, что на нем могут быть приняты некие решения в связи с обострением отношений с РФ, однако этого не произошло. Брифинг членов Совбеза транслировали украинские телеканалы

Брифинг начался с выступления секретаря СНБО Алексея Данилова. По его словам, у Украины нет никаких поводов для паники, в связи с возможным «вторжением» России. Он утверждает, что Киев уже давно фиксирует скопление вооруженных сил РФ. Все слухи о скором приближении войны расходятся в СМИ, начиная с 30 октября, когда соответствующие публикации появились в западной прессе. При этом, отметил он, информацию о готовящейся войне распространяют не только СМИ «страны-агрессора», намекая на излишнее муссирование этой темы в западной печати.

Цифры страха. Что украинцы думают о «вторжении России» и деле против Порошенко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Денису Шмыгалю, главе минздрава Виктору Ляшко, министру обороны Алексею Резникову и т.д. Каждый из них подчеркивал, что ситуация в сфере социальных выплат, здравоохранения, обороны, энергетики и т.д. контролируется властями и в целом спокойная.

Также отдельно была затронута тема недавних кибератак на сайты госорганов Украины. Виновными в них была названы российские спецслужбы, при этом удалось не допустить утечки личных данных украинцев. Также было анонсировано появление специалистов по информационной безопасности при органах власти.

Выступления спикеров практически не затрагивали наиболее острых тем последних дней, поэтому последующее вопросы журналистов касались в основном отъезда западных дипломатов с Украины и ситуации с оппозиционным политиком Евгением Мураевым, которого ранее британская разведка назвала возможным ставленником России после «оккупации» Украины.

По словам секретаря СНБО, введение санкций против Мураева пока не стоит в повестке дня, так как нет соответствующих обращений от компетентных органов, а эвакуация дипломатов нескольких стран (США, Великобритании и Австралии) — пока лишь единичные случаи.

Данилов подчеркнул, что Киев не намерен возвращать утерянные территории силовым путем.