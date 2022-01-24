Разумков занимал кресло председателя украинского парламента с 2019 по 2021 гг. Своего поста он лишился из-за несогласия с политикой президента Владимира Зеленского, а также за отказ голосовать за введение санкций против граждан Украины через Совет нацбезопасности и обороны. В настоящий момент экс-спикер является внефракционным депутатом Рады, также им организовано межфракционное объединение «Разумная политика», куда входят несколько десятков депутатов. 

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© Telegraf, Ян Доброносов
Именно члены этого межфракционного объединения и стали основой организации Разумкова, которая, по прогнозам экспертов, скоро будет преобразована в полноценную политическую партию. 

Формально новое объединение возглавила пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний. Также в команду политика вошли альпинистка, первая украинка, покорившая Эверест Ирина Галай, медицинский адвокат Радмила Гравцова, бизнесмен Артем Хрыстин, а также мэр Мукачево Андрей Балога (сын известного политика, «смотрителя Закарпатья» Виктора Балоги).

По мнению политолога Андрея Золотарева, позиционирование Дмитрия Разумкова как правильного Голобородько, без самодурства и соблюдающего закон, стало для президента Владимира Зеленского очень болезненным.