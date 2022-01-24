Певица Наташа Королева в своем Instagram 24 января отреагировала на запрет властей Литвы на въезд в страну сроком на 5 лет

Певица выложила запись с концерта в Вильнюсе в феврале 2020 года, когда зрители не расходились и просили ее выступить на бис.

Она отметила что единственная возможная реакция на запрет — «улыбка с горечью и недоумением».

«Добрые Песни, которые несут позитивное настроение (а оно людям ух как необходимо), любовь, дружбу, всё самое светлое, искреннее и настоящее, становятся ненужными — и это что, официальная позиция власть имущих? Получается, они сами за другие ценности? За какие, хочется спросить? Ну просто нелепица какая-то. Мир окончательно перевернулся с ног на голову… И невольно испытываешь испанский стыд за таких представителей власти, которые, пропагандируя "свободу", требуют "оценки геополитической обстановки"», — написала Королева.

В комментариях пользователи поддержали звезду. При этом некоторые комментаторы позлорадствовали: «Будете теперь знать как в Крым ездить».

Ранее председатель Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Литвы Лауринас Кащюнас закрыл въезд в Литву на 5 лет Наташе Королевой и Хабибу Шарипову «из-за геополитической ситуации».