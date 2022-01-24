Певица выложила запись с концерта в Вильнюсе в феврале 2020 года, когда зрители не расходились и просили ее выступить на бис.
Она отметила что единственная возможная реакция на запрет — «улыбка с горечью и недоумением».
«Добрые Песни, которые несут позитивное настроение (а оно людям ух как необходимо), любовь, дружбу, всё самое светлое, искреннее и настоящее, становятся ненужными — и это что, официальная позиция власть имущих? Получается, они сами за другие ценности? За какие, хочется спросить? Ну просто нелепица какая-то. Мир окончательно перевернулся с ног на голову… И невольно испытываешь испанский стыд за таких представителей власти, которые, пропагандируя "свободу", требуют "оценки геополитической обстановки"», — написала Королева.
В комментариях пользователи поддержали звезду. При этом некоторые комментаторы позлорадствовали: «Будете теперь знать как в Крым ездить».
Ранее председатель Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Литвы Лауринас Кащюнас закрыл въезд в Литву на 5 лет Наташе Королевой и Хабибу Шарипову «из-за геополитической ситуации».
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