Власти Австралии начали эвакуацию семей своих дипломатов, работающих на Украине. Об этом со ссылкой на австралийский МИД сообщило 24 января РИА Новости

Ранее Госдеп США заявил, что начинает эвакуацию с Украины части сотрудников своего диппредставительства и их семей. Позже аналогично поступил МИД Великобритании. Обе страны заверили, что их посольства продолжат работать в штатном режиме. Такое решение было принято из-за угрозы эскалации ситуации на Украине. Дипломаты бегут с Украины? Несколько стран сделали заявления © Daniel Tokarets / flickr

«Сейчас мы советуем не совершать поездок на Украину из-за риска вооруженного конфликта. Австралийское правительство распорядилось о выезде семей сотрудников австралийского посольства из Киева. Если вы на Украине, вам необходимо сейчас уехать коммерческими видами транспорта, если это безопасно», — говорится в документе МИД Австралии.

Ранее несколько стран заявили, что следят за ситуацией на Украине, однако пока не планируют вывозить своих дипломатов. В их числе Австрия, Германия, Эстония и др.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала эти обвинения и подчеркивала, что заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.