Бывший депутат Верховной Рады Украины и лидер партии «Наши» Евгений Мураев дал интервью изданию Украина.ру, в котором рассказал, верит ли он в то, что на его страну нападет Российская Федерация с целью отобрать территории

«Я на вещи стараюсь смотреть беспристрастно. Я понимаю, что что-то происходит, если это кому-то выгодно. Не вижу ни одной выгоды для России в аннексии территории Украины. Во-первых, это приведет к серьезному санкционному давлению. Во-вторых, вполне возможно, что это, так или иначе, негативно повлияет на внутриполитические процессы, у нас же тесная связь между народом Украины и России», — ответил Мураев.

«Моему ребенку 4 месяца»: Мураев рассказал об угрозах и ответил, вернется ли на Украину © Facebook, Евгений Мураев

«Россия сейчас ведет переговоры со Штатами, с НАТО, и вопросы, которые там рассматриваются намного шире, чем только судьба Украины. Тут вопросы комплексной безопасности в Европе. Сейчас любое агрессивное действие будет использовано как предлог в этих переговорах», — заключил оппозиционный политик.

Полностью интервью с Евгением Мураевым можно прочитать здесь.

В МИД Великобритании заявили, что по данным их разведки, Россия не просто подготовила «оккупацию» Украины, но даже «назначила» своего президента — бывшего депутата Верховной Рады и лидера партии «Наши» Евгения Мураева.