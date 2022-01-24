Появившиеся в СМИ слухи о смерти Людмилы Янукович - ложь, заявил пресс-секретарь сына Виктора Януковича Александра Юрий Кирасир. Такой комментарий он оставил 24 января в своем Facebook

«Информация о смерти Людмилы Янукович — ложь. Распространяемая отдельными безответственными персонами информация о смерти Людмилы Александровны Янукович не более чем чернейший пиар… В свою очередь желаем Людмиле Александровне и всем крепкого здоровья», — сказал Кирасир.

Ранее о смерти Людмилы Янукович заявил политтехнолог и блогер Владимир Петров в своем Telegram-канале. За ним это повторили другие Telegram-каналы и украинские СМИ, однако с появлением опровержения изменили записи. «Не США». Эксперт о том, кто на самом деле хотел свергнуть Януковича и что будет с Зеленским © Коллаж Украина.ру

Людмиле Янукович 73 года. Она работала на Енакиевском металлургическом заводе. Вышла замуж за Виктора Януковича в ноябре 1971 года. У них родились двое сыновей — Александр и Виктор (умер в 2015 году). Пенсионерка, занималась благотворительностью, оказывала помощь детским домам, шахтерским организациям, строила церкви в Донецкой области.