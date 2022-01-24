«Я в этой действительности живу с 2014 года, я же был членом Партии регионов, и позиция моя была достаточно яркая, пока все молчали. По мне уже были возбуждены уголовные дела — за "зраду", за "призывы к свержению конституционного строя", за "создание террористических организаций"», — заявил Мураев.
По его утверждению, никаких оснований все эти дела не имели, «были пустыми как барабан», поэтому в коечном итоге просто рассыпались за неимением какой-либо юридической силы.
«Ну, будет одним уголовным делом больше. Я в какой-то момент сбился со счета сколько их», — заявил политик.
Полностью интервью с Евгением Мураевым можно прочитать здесь.