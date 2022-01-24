В МИД Великобритании объявили, Россия не просто подготовила «оккупацию» Украины, но даже «назначила» своего президента - бывшего депутата Верховной Рады и лидера партии «Наши» Евгения Мураева. Политик рассказал в интервью Украина.ру, ждет ли в связи с этим уголовного преследования в своей стране

«Я в этой действительности живу с 2014 года, я же был членом Партии регионов, и позиция моя была достаточно яркая, пока все молчали. По мне уже были возбуждены уголовные дела — за "зраду", за "призывы к свержению конституционного строя", за "создание террористических организаций"», — заявил Мураев.

«Моему ребенку 4 месяца»: Мураев рассказал об угрозах и ответил, вернется ли на Украину © Facebook, Евгений Мураев

«Ну, будет одним уголовным делом больше. Я в какой-то момент сбился со счета сколько их», — заявил политик.

Полностью интервью с Евгением Мураевым можно прочитать здесь.