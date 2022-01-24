«Касательно угроз — я их за сутки получил сотни. Сотни людей я уже отправил в бан, получив угрозы в соцсетях. Получил угрозы и на свой персональный мобильный номер. Эта история привычна. Моему ребенку 4 месяца, он родился 30 сентября. Лето из-за беременности жены мы пропустили. Буквально четыре дня назад увез семью на отдых и тут такие приключения», — поделился политик.
Он уточнил, что несмотря ни на что намерен вернуться в Киев в первых числах февраля.
Полностью интервью с Евгением Мураевым можно прочитать здесь.