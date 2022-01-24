В МИД Великобритании утверждают, что по данным их разведки, Россия не просто подготовила «оккупацию» Украины, но даже «назначила» своего президента - бывшего депутата Верховной Рады и лидера партии «Наши» Евгения Мураева. В интервью Украина.ру политик рассказал, что уже столкнулся с огромным числом угроз и ответил, вернется ли в Киев

Мураев ответил, боится ли новых санкций © Facebook, Евгений Мураев / Facebook, Евгений Мураев / Перейти в фотобанк

Он уточнил, что несмотря ни на что намерен вернуться в Киев в первых числах февраля.

Полностью интервью с Евгением Мураевым можно прочитать здесь.