Эскалация ситуации на Украине может привести к появлению «новой Чечни для России», заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 24 января на брифинге, передает Интерфакс

«Мы должны донести сообщение, что вторжение на Украину… будет болезненным, кровавым делом… Крайне важно, чтобы люди в России понимали, что это может стать новой Чечней», — сказал Джонсон.

Он добавил, что это не неизбежно, и выразил надежду, что «в Кремле это понимают» и «рассудок восторжествует».

По словам Джонсона, Великобритания возглавляет работу по разработке пакета экономических санкций в случае «агрессии России» и помогает Украине «защитить себя, поставляя вооружение». Спецназ Ее Величества. Кто и зачем прилетает на Украину © Andrew Linnett, министерство обороны Великобритании

Британский премьер отметил, что намерен провести ряд переговоров по этой ситуации, в том числе и с США.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.