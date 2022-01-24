Имя экс-депутата Верховной Рады Украины и лидера партии «Наши» Евгения Мураева сегодня в топе всех новостей. Виной тому заявление британского МИД, где объявили, что политик «назначен» Россией новым «оккупационным» президентом Украины. Как это повлияет на политическую карьеру и не передумал ли он баллотироваться, Мураев ответил в интервью Украина.ру

«Если не опровергнут»: Мураев дал время МИД Британии до того, как подаст в суд © Facebook, Евгений Мураев Владимир Зеленский или опальный политик Дмитрий Разумков. Не стал оппозиционер и прогнозировать, как повлияет на настроения избирателей заявление МИД Великобритании.

«Думаю, что это только начало событий, оно, безусловно, будет иметь развитие и продолжение. Чем ужаснее ложь, тем быстрее в нее поверят. Я думаю, это какая-то многоходовка, предсказать ее не могу и не берусь, чтобы не быть голословным.

Но предполагаю, что это дает украинской власти определенные основания неправовым санкционным путем, как это стало модно сегодня в Украине, через решения СНБО ограничить мою активность и попытаться повлиять на телеканал "Наш"», — сказал Мураев.

Он уточнил, что давно не является собственником указанного СМИ, однако боится, что теперь канал просто падет жертвой Офиса президента.

Полностью интервью можно прочитать здесь.