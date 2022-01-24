По словам экс-депутата, он в любом случае будет участвовать в президентской гонке, вот только не уверен, кто именно составит ему конкуренцию — действующий лидер Владимир Зеленский или опальный политик Дмитрий Разумков. Не стал оппозиционер и прогнозировать, как повлияет на настроения избирателей заявление МИД Великобритании.
«Думаю, что это только начало событий, оно, безусловно, будет иметь развитие и продолжение. Чем ужаснее ложь, тем быстрее в нее поверят. Я думаю, это какая-то многоходовка, предсказать ее не могу и не берусь, чтобы не быть голословным.
Но предполагаю, что это дает украинской власти определенные основания неправовым санкционным путем, как это стало модно сегодня в Украине, через решения СНБО ограничить мою активность и попытаться повлиять на телеканал "Наш"», — сказал Мураев.
Он уточнил, что давно не является собственником указанного СМИ, однако боится, что теперь канал просто падет жертвой Офиса президента.
Полностью интервью можно прочитать здесь.