На прошлой неделе несколько украинских граждан попали в американские санкционные списки. Мураев на данный момент значится только в российских, однако отдельные эксперты уже успели сделать выводы, что в скором времени ему светят британские и американские.
«Если у меня вдобавок к санкциям Российской Федерации добавятся еще санкции Соединенных Штатов и Великобритании, то для меня это будет явным сигналом, что я все делаю правильно. Единственный, кто борется за независимость Украины от любого вмешательства, это я», — заявил Мураев.
Оппозиционный политик уверен, что поверх российских ограничений западные будут полным абсурдом, как и заявление британского МИД о том, что он станет главой «оккупационного правительства».
Полностью интервью с Евгением Мураевым можно прочитать здесь.