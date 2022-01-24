В МИД Великобритании утверждают, что по данным их разведки, Россия не просто подготовила «оккупацию» Украины, но даже «назначила» своего президента - бывшего депутата Верховной Рады и лидера партии «Наши» Евгения Мураева. Политик прокомментировал ситуацию, ответив, ждет ли против себя новые санкции

Мураев ответил, за что его подставил британский МИД © REUTERS, Vladislav Musienko

«Если у меня вдобавок к санкциям Российской Федерации добавятся еще санкции Соединенных Штатов и Великобритании, то для меня это будет явным сигналом, что я все делаю правильно. Единственный, кто борется за независимость Украины от любого вмешательства, это я», — заявил Мураев.

Оппозиционный политик уверен, что поверх российских ограничений западные будут полным абсурдом, как и заявление британского МИД о том, что он станет главой «оккупационного правительства».

Полностью интервью с Евгением Мураевым можно прочитать здесь.