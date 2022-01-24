Киев сконцентрировал множество военных и техники на линии разграничения в Донбассе, угроза провокаций особенно высока, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 января, передает РИА Новости

По словам Пескова, каждая дополнительная единица оружия «вдохновляет горячие головы в Киеве» для начала военной операции в Донбассе. «Более 80 тонн»: на Украину прибыла новая партия оружия из США © Y27 / wikimedia.org

«Украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашенными республиками на линии соприкосновения. Действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям, и, действительно, такая угроза сейчас есть», — заявил пресс-секретарь президента.

Он подчеркнул, что Россию это не может не беспокоить, и оценил угрозу наступления ВСУ на Донбасс как «очень высокую».

Песков отметил, что странам НАТО на фоне поставок Киеву оружия и заявлений об агрессии РФ стоит призвать Украину «даже не помышлять о возможности силового урегулирования конфликта в Донбассе».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что уже несколько месяцев у линии соприкосновения находится около 120 тысяч украинских военных, в том числе диверсантов, стянуты танки и артиллерия ВСУ, также у военных находятся противотанковые ракеты Javelin США.