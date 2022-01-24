В частности, британцы утверждают, что министрами в подчинение к Мураеву Россия «назначила» проживающих в Москве политиков-эмигрантов. В списке Николай Азарова, Владимир Сивкович, Владимир Олейник и Андрей Клюев.
«Абсолютная глупость, из всех вышеперечисленных я знаком только с Николаем Яновичем Азаровым. Отношусь к нему с уважением. Сталкивался с ним, когда был главой администрации одного из районов, это период 2010-2012 года. Остальных людей даже не знаю. Учитывая средний возраст команды, которую мне доверили возглавить, это выглядит смешно, потому что это 70+. Это означает, что информацию, которую опубликовали или озвучили в МИД Великобритании, даже не анализировали», — отреагировал Мураев.
Полностью интервью с Евгением Мураевым можно прочитать здесь.