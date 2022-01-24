В МИД Великобритании объявили, что РФ подготовила «оккупацию» Украины, причем уже даже сделаны соответствующие назначения. В частности в ведомстве заявили, что президентом Украины «от России» будет бывший депутат Верховной Рады и лидер партии «Наши» Евгений Мураев. В интервью изданию Украина.ру он прокомментировал свое «оккупационное правительство»

Мураев ответил, за что его подставил британский МИД © REUTERS, Vladislav Musienko Николай Азарова, Владимир Сивкович, Владимир Олейник и Андрей Клюев.

«Абсолютная глупость, из всех вышеперечисленных я знаком только с Николаем Яновичем Азаровым. Отношусь к нему с уважением. Сталкивался с ним, когда был главой администрации одного из районов, это период 2010-2012 года. Остальных людей даже не знаю. Учитывая средний возраст команды, которую мне доверили возглавить, это выглядит смешно, потому что это 70+. Это означает, что информацию, которую опубликовали или озвучили в МИД Великобритании, даже не анализировали», — отреагировал Мураев.

Полностью интервью с Евгением Мураевым можно прочитать здесь.