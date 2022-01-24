«Во-первых, я, наверное, вхожу, в топ-5 политиков, кандидатов в президенты Украины, по рейтингам социсследований. Во-вторых, мы окончили проект, который называется "Формула страны". Я объективно считаю, что война в Украине — это дело рук Великобритании и Соединенных Штатов. Они поддерживают конфликт для того, чтобы препятствовать евразийскому объединению, и думаю, им не нравится моя позиция», — заявил Мураев.
По словам политика, высказывание британского МИДа не что иное, как попытка не допустить его победы на ближайших выборах, так как он открыто выступает против внешнего управления.
Также, подчеркнул он, на Украине полным ходом развивается энергетический кризис, который уже явился прологом для экономического кризиса, а значит, самое время отвлечь людей от реальных проблем.
Полностью интервью с Евгением Мураевым можно прочитать здесь.