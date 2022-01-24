В МИД Великобритании утверждают, что Россия не просто подготовила «оккупацию» Украины, но даже «назначила» своего президента - бывшего депутата Верховной Рады и лидера партии «Наши» Евгения Мураева. Оппозиционный политик уже успел отреагировать на случившееся и рассказал изданию Украина.ру «откуда растут ноги» у этой ситуации

«Во-первых, я, наверное, вхожу, в топ-5 политиков, кандидатов в президенты Украины, по рейтингам социсследований. Во-вторых, мы окончили проект, который называется "Формула страны". Я объективно считаю, что война в Украине — это дело рук Великобритании и Соединенных Штатов. Они поддерживают конфликт для того, чтобы препятствовать евразийскому объединению, и думаю, им не нравится моя позиция», — заявил Мураев.

Что не так с Мураевым? И почему Британия назначила его возглавлять «российскую оппозицию» на Украине © Facebook, Евгений Мураев

Также, подчеркнул он, на Украине полным ходом развивается энергетический кризис, который уже явился прологом для экономического кризиса, а значит, самое время отвлечь людей от реальных проблем.

Полностью интервью с Евгением Мураевым можно прочитать здесь.