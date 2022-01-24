Выступление главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко на согласительном совете в Верховной Раде 24 января вызвало ужас у части зрителей парламентского канала в YouTube из-за последствий коррекции внешности политика

Свое мнение о внешности Тимошенко они решили высказать в комментариях в YouTube во время трансляции заседания Рады. «18+»: Тимошенко удивила нарядом на Рождество © Юлия Тимошенко/Instagram

«Не губы, а черт знает что», «Юльку забальзамировали», «Моргнуть она через ботокс не может», — ужаснулись некоторые комментаторы.

Сама Тимошенко не комментирует то, что пользовалась инъекциями ботокса, и выступает за здоровый образ жизни и занятия спортом.

Ранее мишенью для обсуждений стали образы политика в Раде: строгие, но женственные костюмы с юбкой и неизменными каблуками, и смена привычной косы на макушке на элегантный хвост.

По мнению политолога Олега Неменского, хотя Тимошенко немножко надоела обществу, она сохраняет неплохие перспективы в политике, чтобы нарастить популярность и вновь переизбраться в парламент.

политолог Олег Неменский