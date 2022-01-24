Экс-депутат Верховной Рады, лидер партии «НАШИ»

Евгений Владимирович Мураев родился в 1976 году в городе Змиеве Харьковской области.

В 1999 году окончил экономический факультет Харьковского государственного университета (ХНУ им. Каразина), специальность «финансы и кредит». По второму образованию юрист, окончил в 2014 году Национальный юридический университе им. Ярослава Мудрого.

Работал в коммерческих структурах (строительство, финансы, сельское хозяйство, переработка нефтепродуктов).

В 2006 году Мураев стал депутатом Харьковского областного совета V созыва. Возглавил постоянную комиссию по вопросам ТЭК, энергосбережения и ЖКХ. Затем повторно избирался депутатом облсовета. Евгений Мураев - не баг, а фишка украинской политики © Facebook, Евгений Мураев / Facebook, Евгений Мураев / Перейти в фотобанк

В 2010-12 годах возглавлял Змиёвскую районную администрацию.

С 2012 года — депутат Верховной Рады от Партии регионов. Предложил более 160 законопроектов.

Был членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики. 31 марта 2015 года вошёл в состав «Оппозиционного правительства» в качестве министра экономического развития и торговли.

Входил в состав фракции Оппозиционного блока. В 2016 году вышел из фракции в связи с идеологическими разногласиями.

Один из создателей, экс-глава политсовета политической партии «За жизнь!». В 2018 году объявил о выходе из партии.

25 сентября 2018 года Евгений Мураев возглавил новую партию «НАШИ».

Вадима Рабиновича телеканал NEWSONE.

Читать далее: https://ukraina.ru/exclusive/20181016/1021431915.html В 2013 году Мураев выкупил утелеканал NEWSONE.

В 2013 году Мураев выкупил у Вадима Рабиновича телеканал NEWSONE. После продажи проекта стал основателем и вдохновителем телеканала «НАШ».

Сторонник внеблокового статуса Украины и децентрализации страны.