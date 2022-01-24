Пятый президент Украины, глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко допустил во время выступления в Верховной Раде 24 января забавную оговорку. Трансляцию вел парламентский телеканал

Глава «Евросолидарности» раскритиковал тот факт, что дипломаты стран Запада стали покидать Украину. Также он обвинил Владимира Зеленского в отрицании угрозы «войны с Россией». Порошенко вплотную подобрался к Зеленскому в новом рейтинге © коллаж Украина.Ру

Он призвал президента вместо «видосиков» обратиться с «месседжем к народу». Также он предложил принять ряд законопроектов, которые предлагает его партия.

«Уважаемые друзья, я еще раз подчеркиваю: мы за единство на словах, а не на деле», — заявил Порошенко.

Порошенко находится под судом по подозрению в госизмене из-за покупки угля в ЛДНР в 2014 году. Его отпустили под личное обязательство.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала эти обвинения и подчеркивала, что заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.