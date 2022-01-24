В связи с ситуацией вокруг Украины НАТО разворачивает войска и технику в Восточной Европе. Об этом говорится на сайте Альянса 24 января

В сообщении утверждается, что Россия «продолжает наращивать свою военную мощь на Украине и вокруг нее».

Дания направляет фрегат в Балтийское море и намерена направить четыре истребителя F-16 в Литву. Испания направляет корабли для присоединения к ВМС НАТО и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию. США собираются отправить в Европу тысячи военных - NYT © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Франция выразила готовность направить войска в Румынию под командованием НАТО. Нидерланды направляют два истребителя F-35 в Болгарию и приводят в готовность корабельные и наземные подразделения Сил реагирования НАТО.

В заявлении также отмечается, что США сейчас рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в Восточной Европе.

Киев и страны Запада обвиняют Москву в подготовке вторжения и «агрессии» против Украины. Москва отрицает обвинения и обращает внимание, что под их предлогом на Украину поступает военная техника стран Запада, что может подтолкнуть Киев к силовому решению конфликта в Донбассе.