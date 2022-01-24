На случай войны с РФ, Украина подготовила «агрессору» «очень много сюрпризов». С таким утверждением 24 января выступил начальник управления СБУ в Харьковской области, начальник областного антитеррористического центра Роман Дудин. Его слова приводит Интерфакс-Украина

Украина продолжает заявлять о будто бы готовящемся наступлении России. При этом в Кремле не раз подчеркивали, что никаких подобных планов со стороны РФ нет, напротив, страны Запада накачивают Киев вооружениями, что может привести к эскалации в Донбассе.

Дипломаты бегут с Украины? Несколько стран сделали заявления © Daniel Tokarets / flickr Валерием Залужным. Вместе они проработали 10 сценариев возможного развития событий в регионе на случай полномасштабных боевых действий. Он отметил, что дислоцированные в Харькове и его окрестностях подразделения армии и спецслужб «как никогда за последние 8 лет» готовы к любому обострению ситуации.

«Отдельными политическими партиями, организациями и движениями именно на территории Харьковского региона разжигается истерия относительно возможной потенциальной военной угрозы. На сегодняшний день оснований для этого именно в Харьковском регионе нет. Потому что если бы на сегодняшний день люди с оружием вышли на улицу, то это для кое-кого было бы очень "веселым сюрпризом", — количество людей, которые уже подготовлены, группы», — сказал Дудин.

Представитель СБУ заявил, что на территории Харьковской области и всей страны «потенциального захватчика» ждет множество «сюрпризов». Он отказался уточнять, что конкретно имеется в виду, подчеркнув, что это «козырь в рукаве» Украины и предавать огласке это нельзя.

Ранее в этот же день свой план на случай нападения РФ озвучил националист Дмитрий Ярош. Он пообещал воевать с РФ и «зачистить тыл от предателей и коллаборантов».

Как заявляют в ДНР, именно Киев готовит провокации на линии соприкосновения для начала наступления на народные республики Донецка и Луганска. Для этого украинские власти стягивают в регион вооружение и военнослужащих.