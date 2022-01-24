Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук на заседании согласительного совета парламента 24 января прокомментировал инициативу о группе дружбы с депутатами Госдумы и визите в Москву. Трансляцию вел телеканал «Рада»

«Необходимо искать решение»: Володин сказал, когда Госдума обсудит признание ДНР и ЛНР © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В Госдуме ранее были образованы группы по взаимодействию с парламентами других стран, в том числе с Великобританией, США и Украиной — ее куратором стал Евгений Попов. По его словам, группы сотрудничества будут работать не только с парламентами, но и со всеми здоровыми силами, в том числе на Украине вне Рады. Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Рады Виктор Медведчук назвал создание «группы дружбы» между парламентами РФ и Украины важным шагом для нормализации отношений между странами.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала эти обвинения и подчеркивала, что заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.