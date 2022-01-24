«Мы, украинцы, благодарная нация, а потому винодельня угощает каждого гостя из Великобритании наливкой. Это наша скромная благодарность», — написали на странице винодельни.
Правда, отмечается, что акция действует только до конца зимы.
На предложение львовского заведения откликнулась посол Британии Мелинда Симмонс. Она призналась в любви к кофейням Львова и заявила, что обещание бесплатной выпивки стало для нее еще одной причиной посетить Львов.
Ранее на Украину из Великобритании перебросили группировку военнослужащих элитного спецназа — Армейской бригады специальных операций. Также в течение недели Великобритания доставила на Украину около 2 тыс. пусковых установок противотанковых ракет (NLAW).