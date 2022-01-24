Владельцы винодельни «Фабрика Коркив» во Львове пообещали бесплатно поить британцев наливкой за поставки оружия и инструкторов Украине. Об этом они написали в Facebook, посту обрадовалась посол Британии на Украине Мелинда Симмонс

«Мы, украинцы, благодарная нация, а потому винодельня угощает каждого гостя из Великобритании наливкой. Это наша скромная благодарность», — написали на странице винодельни.

Спецназ Ее Величества. Кто и зачем прилетает на Украину © Andrew Linnett, министерство обороны Великобритании

На предложение львовского заведения откликнулась посол Британии Мелинда Симмонс. Она призналась в любви к кофейням Львова и заявила, что обещание бесплатной выпивки стало для нее еще одной причиной посетить Львов.

Ранее на Украину из Великобритании перебросили группировку военнослужащих элитного спецназа — Армейской бригады специальных операций. Также в течение недели Великобритания доставила на Украину около 2 тыс. пусковых установок противотанковых ракет (NLAW).