Польша не намерена отправлять на Украину подразделения своих вооруженных сил, заявил 24 января «Газете правной» председатель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох

На фоне обострения отношений с РФ, Украина продолжает делать заявления о поддержки Киева со стороны стран Запада. Так, накануне в страну из США прибыла очередная партия вооружения из США.

Дипломаты бегут с Украины? Несколько стран сделали заявления © Daniel Tokarets / flickr

«На сегодня вопрос поддержки Украины Войском польским не стоит. Мы помогаем в политическом измерении — двусторонне, в рамках НАТО и ЕС», — отметил Солох.

Аналогичное заявление в этот же день сделала глава МИД Швеции Анн Линде. По ее словам, Стокгольм готов помогать Украине, прежде всего, в сфере реформ. Она добавила, что Швеция не может поставлять оружие той или иной стране, которая находится в состоянии конфликта.

Киев и страны Запада обвиняют Москву в «агрессии» против Киева и подготовке «вторжения» на Украину.

В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает, а перемещение войск по территории страны — ее суверенное право.