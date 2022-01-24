Министерство иностранных дел Украины в заявлении от 24 января на своем сайте назвало преждевременным решение Госдепартамента США об отъезде членов семей американских дипломатов и добровольном выезде части сотрудников посольства в Киеве

Боррель сделал заявление по эвакуации дипломатов с Украины © REUTERS, Frederick Florin

В министерстве отметили, что фактически кардинальных изменений в ситуации с безопасностью в последнее время не произошло.

«Решение Госдепа США не означает, что все сотрудники американского посольства сейчас уедут из Украины. Посольство продолжит полноценно работать. Члены дипмиссии получили возможность уехать, если у них есть такое желание. Однако их отъезд вовсе не обязателен», — подчеркнули в МИД.

Также в МИД Украины призвали спокойно относиться к рекомендациям гражданам США регистрировать планы своих путешествий на сайте Госдепа и отметили, что это нормальная международная практика поддержания консульской связи со своими гражданами.

В посольстве США в Киеве работают около 180 граждан США и 560 нанятых на месте граждан Украины. Эта цифра не включает членов семей дипломатов.

Накануне Госдепартамент США выпустил распоряжение, в соответствии с которым часть сотрудников американского посольства в Киеве может покинуть Украину «ввиду сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России». Госдеп также рекомендовал гражданам США, которые находятся на Украине, рассмотреть возможность уехать из страны уже сейчас, используя коммерческие рейсы. Ведомство призвало американцев не ездить на Украину из-за «сохраняющейся напряженности» возле российско-украинской границы. Представитель ведомства заявила на брифинге, что американское посольство в Киеве продолжит работать в штатном режиме, чтобы «поддержать Украину в этот критический момент».

В понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед началом заседания глав МИД ЕС в Брюсселе заявил, что Евросоюз выяснит у госсекретаря США причину эвакуации с Украины, европейские дипломаты уезжать не собираются.