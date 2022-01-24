Министерства иностранных дел Австрии, Германии, Люксембурга и Японии 24 января прокомментировали эвакуацию дипломатов нескольких стран с Украины и ответили на вопрос, последуют ли они их примеру

Накануне Госдепартамент США выпустил распоряжение, в соответствии с которым часть сотрудников американского посольства в Киеве может покинуть Украину «ввиду сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России». Позднее о вывозе некоторых сотрудников своей украинской дипмиссии заявила Великобритания. При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз пока не собирается эвакуировать своих дипломатов, так как ситуация на Украине спокойная.

США — Россия: союзы взаимного сдерживания и новый мир. Где Украина — только инструмент © asia-pacificresearch.com Александер Шалленберг, его страна рассматривает вариант с вывозом своих дипсотрудников с Украины, однако говорить о таком шаге пока преждевременно.

«У нас, разумеется, есть планы эвакуации нашего посольства в Киеве, но в настоящий момент мы их еще не реализовали, потому что именно сейчас нам надо наблюдать за ситуацией там всеми силами. Но если ситуация с угрозой или безопасностью изменится, за чем мы ежедневно наблюдаем, тогда мы сделаем этот шаг», — приводят его слова СМИ.

Похожей позиции придерживаются и в Японии. Местное информагенство Киодо процитировало своего источника из министерства иностранных дел, согласно которому в Токио рассматривают подход США и других стран к данному вопросу.

Германия также пока не начала эвакуировать своих дипломатов с Украины. По словам главы МИД ФРГ Анналены Бербок, Германия сохраняет свое дипломатическое присутствие в этой стране, при этом безопасность сотрудников немецкого посольства остается в приоритете.

С вопросом об эвакуации дипломатов из Киева журналисты также обратились к главе МИД Люксембурга Жану Ассельборну. Он ответил, что, во-первых, у его страны нет диппредставительства на Украине.

«Во-вторых, я думаю, что не стоит следовать логике войны. Надо сделать все возможное — и для этого и существуют министры иностранных дел — чтобы избежать войны. Мы находимся в процессе (переговоров) — Россия, НАТО, США, ЕС… Мы сейчас пытаемся избежать войны», — заявил Ассельборн.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала эти обвинения и подчеркивала, что заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.