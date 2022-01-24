Мэр Киева Виталий Кличко в статье для немецкого издания Spiegel от 24 января обвинил Германию в предательстве интересов Украины из-за отказа от блокировки «Северного потока-2» и поставок оружия Киеву

Кличко заявил, что таким образом Германия «предала друзей», то есть Украину. Мельник пожаловался на отказ ФРГ считать Украину «великой европейской нацией» © из открытых источников

«Это отказ от оказания помощи и предательство друзей в драматической ситуации, когда нашей стране угрожают российские войска с нескольких границ», — написал киевский мэр.

Кличко предложил Германии издать закон, запрещающий «таким лоббистам, как бывший канцлер Герхард Шредер, продолжать работать на российский режим». По его словам, «это будут санкции, которые действительно навредят многим».

Германия отказывается от поставок летального оружия на Украину и, пользуясь правом вето в Альянсе, блокирует поставки других государств по линии стран НАТО.

Также в МИД Германии подтверждают, что страна рассчитывает на запуск «Северного потока-2» после завершения процедуры его сертификации.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что у Берлина есть обязательства перед Киевом, и раскритиковал отказ Германии от поставок оружия.