Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге, однако большинство респондентов против того чтобы он выдвигался на второй срок. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, обнародованные 24 января

Опрос проводился по телефону 20-21 января, ответы дали 1205 респондентов во вех областях Украины, подконтрольных Киеву. Просто о сложном. Почему именно Зеленский стал президентом Украины? © Facebook, Студия "Квартал 95"

Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее воскресенье, за Зеленского проголосовали бы 23,5% определившихся с выбором граждан Украины.

За пятого президента страны, главу «Европейской солидарности» Петра Порошенко проголосовали бы 20,9% опрошенных (в декабре прошлого года он имел 16,7%). Далее следуют лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко - 11,8%, глава партии «Сила и честь» Игорь Смешко - 9,6%, сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко - 9,3%.

Главу партии «Наши» Евгения Мураева поддержали бы 6,8%. У экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова - 5%, экс-премьера Владимира Гройсмана — 4,3%.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко набрал бы 3,4%, сопредседатель ОПЗЖ Виктор Медведчук - 2,6%, глава «Свободы» Олег Тягнибок — 1,1%.

При этом большинство респондентов (62,5%) высказались против того, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок. За второй срок Зеленского — 30,3%.

Декабрьский опрос также показал, что большинство украинцев не поддерживают выдвижение нынешнего президента Украины на второй срок. Однако, по мнению директора аналитического центра «Третий сектор» Андрея Золотарева, того количества, которое поддерживает второй срок Зеленского, ему может быть достаточно для победы на новых выборах. Все будет зависеть от ситуации этой зимой, подчеркнул эксперт.