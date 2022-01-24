Украинский футбольный тренер Андрей Шевченко согласовал условия контракта с Польским футбольным союзом и в ближайшее время будет назначен наставником сборной Польши. Информацию об этом распространил Telegram-канал vZbirna

Украинский футбольный клуб нарвался на штраф из-за русского языка © politeka.net

Последним местом работы прославленного украинского нападающего стал итальянский «Дженоа», где он трудился главным тренером с ноября прошлого года. В середине января стало известно, что клуб разорвал контракт со специалистом ввиду неудовлетворительных результатов. До ухода в чемпионат Италии Шевченко возглавлял сборную Украины, с которой на минувшем Евро вышел в 1/4 финала.

Сборная Польши вышла в плей-офф отбора на мировое первенство в Катаре, которое пройдет в ноябре-декабре 2022 года. Первым соперником поляков станет сборная России, которой руководит Валерий Карпин. Примечательно, что оба они играли в составе своих сборных в двух матчах РФ против Украины в рамках отбора на чемпионат Европы 2000 года. Те игры на сегодняшний день являются единственными для этих стран в очном противостоянии. После начала конфликта в Донбассе в 2014 году УЕФА разводит российскую и украинскую сборные.

Матч России и Польши пройдет 24 марта в Москве. Победитель этой встречи в решающем матче сойдется с победителем игры Чехия-Швеция.