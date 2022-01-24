Сообщается, что Шевченко будет получать на данном посту 2,5 млн евро в год, при этом часть финансовой нагрузки его контракта возьмут на себя некие спонсоры, оставшуюся сумму будет выплачивать Польский футбольный союз.
Последним местом работы прославленного украинского нападающего стал итальянский «Дженоа», где он трудился главным тренером с ноября прошлого года. В середине января стало известно, что клуб разорвал контракт со специалистом ввиду неудовлетворительных результатов. До ухода в чемпионат Италии Шевченко возглавлял сборную Украины, с которой на минувшем Евро вышел в 1/4 финала.
Сборная Польши вышла в плей-офф отбора на мировое первенство в Катаре, которое пройдет в ноябре-декабре 2022 года. Первым соперником поляков станет сборная России, которой руководит Валерий Карпин. Примечательно, что оба они играли в составе своих сборных в двух матчах РФ против Украины в рамках отбора на чемпионат Европы 2000 года. Те игры на сегодняшний день являются единственными для этих стран в очном противостоянии. После начала конфликта в Донбассе в 2014 году УЕФА разводит российскую и украинскую сборные.
Матч России и Польши пройдет 24 марта в Москве. Победитель этой встречи в решающем матче сойдется с победителем игры Чехия-Швеция.