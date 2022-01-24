В министерстве иностранных дел (МИД) Китая назвали публикации о просьбе председателя Си Цзиньпина к президенту России Владимиру Путину по Украине абсолютной ложью

«Фейк и провокация»: посольство КНР ответило на публикацию о «просьбе к Путину» © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Агентство Bloomberg на днях со ссылкой на дипломата в КНР сообщило, что Си Цзиньпин якобы «попросил» Путина «не нападать на Украину» во время Олимпиады, которая пройдет с 4 по 20 февраля.

Как написала представитель российского МИД Мария Захарова, материал Bloomberg — «уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб» с помощью этого СМИ.

В последние месяцы в западной прессе все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой «вторжения» на Украину. Российская сторона не раз опровергала подобные утверждения и подчеркивала, что они используются для наращивания войск НАТО у ее границ.