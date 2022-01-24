В ведомстве отметили, что подобные заявления направлены не только на провокацию в отношении двух стран, но и на подрыв Олимпийских игр.
Агентство Bloomberg на днях со ссылкой на дипломата в КНР сообщило, что Си Цзиньпин якобы «попросил» Путина «не нападать на Украину» во время Олимпиады, которая пройдет с 4 по 20 февраля.
Как написала представитель российского МИД Мария Захарова, материал Bloomberg — «уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб» с помощью этого СМИ.
В последние месяцы в западной прессе все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой «вторжения» на Украину. Российская сторона не раз опровергала подобные утверждения и подчеркивала, что они используются для наращивания войск НАТО у ее границ.