Евросоюз (ЕС) выяснит у госсекретаря США причину эвакуации с Украины, европейские дипломаты уезжать не собираются. Об этом 24 января сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед началом заседания глав МИД ЕС в Брюсселе, передает РИА Новости

Госдеп объявил о начале эвакуации дипломатов с Украины © Public domain / Loren

По его словам, «не стоит драматизировать ситуацию, пока идет переговорный процесс».

Накануне Госдепартамент США выпустил распоряжение, в соответствии с которым часть сотрудников американского посольства в Киеве может покинуть Украину «ввиду сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России». Госдеп также рекомендовал гражданам США, которые находятся на Украине, рассмотреть возможность уехать из страны уже сейчас, используя коммерческие рейсы. Ведомство призвало американцев не ездить на Украину из-за «сохраняющейся напряженности» возле российско-украинской границы. Представитель ведомства заявила на брифинге, что американское посольство в Киеве продолжит работать в штатном режиме, чтобы «поддержать Украину в этот критический момент».

В посольстве США в Киеве работают около 180 граждан США и 560 нанятых на месте граждан Украины. Эта цифра не включает членов семей дипломатов.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала эти обвинения и подчеркивала, что заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.