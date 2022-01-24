Российским поп-исполнителям Наташе Королевой и Хабибу Шарипову запретили въезд в Литву сроком на 5 лет «из-за геополитической ситуации». Об этом сообщил портал Delfi 23 января

Хабибу и Королевой запрещен въезд в Литву до 21 января 2027 года. Шарипова поставили об этом в известность буквально накануне концерта, на прохождении паспортного контроля на рейс в Вильнюс. Формальным поводом для запрета стал его концерт для детей в Севастополе. Киркорову запретили въезд в Литву из-за Украины © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Потребовал запрета от Департамента миграции на въезд звезд из России председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Литвы Лауринас Кащюнас.

«Мы, вероятно, в нескольких минутах от прямых военных действий против наших друзей в Украине. Такие концерты — полное недоразумение. Я бы не хотел видеть необходимости в запретах или ограничениях со стороны государства, хотелось бы, чтобы такие решения появлялись благодаря осведомленности организаторов мероприятий», — заявил он.

Ранее власти Литвы запретили въезд в страну таким российским исполнителям, как Олег Газманов, Григорий Лепс и Филипп Киркоров.