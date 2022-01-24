Странам ЕС нужно с осторожностью подходить к выбору санкций против РФ, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц 23 января в интервью газете Sueddeutsche Zeitung

«Никому не следует питать иллюзий, что есть какие-то меры, которые не будут для нас иметь последствий», — сказал Шольц.

Он указал, что в случае введения санкций против «Северного потока — 2» усугубится кризис поставок газа в Европу.

Канцлер ФРГ призвал страны Европы «принять такие меры, которые окажут наибольшее влияние на тех, кто нарушает совместно согласованные принципы».

Шольц добавил, что члены Альянса не могут гарантировать России невступление в НАТО других стран Восточной Европы, однако, по его словам, сейчас членство в НАТО других стран Восточной Европы «вообще не стоит на повестке дня». ЕС разрабатывает санкции против России - МИД Австрии © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

США и страны Европы призывают ввести против России санкции в случае «агрессии» против Украины. Москва отрицает обвинения в агрессии против Киева и обращает внимание, что под их предлогом на Украину поступает военная техника стран Запада.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал ввести против РФ санкции превентивно. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что речи об этом не идет.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг пояснил, что из-за газовой зависимости стран ЕС от России санкции против газового сектора и «Северного потока-2» исключены.