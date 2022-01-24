Президент США Джо Байден рассматривает возможность разместить тысячи американских военных, корабли и авиацию в Прибалтике и Восточной Европе на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом 23 января сообщила газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации

«Более 80 тонн»: на Украину прибыла новая партия оружия из США © Y27 / wikimedia.org

По данным анонимных источников издания, Байден может принять решение уже на этой неделе. По их словам, часть военных в таком случае перебросят из США, остальных — из других частей Европы. Пока не один из рассматриваемых вариантов не предусматривает отправки войск на Украину.

Представители администрации также высказали точку зрения, что президент России Владимир Путин хотел бы избежать такого шага со стороны США.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала эти обвинения и подчеркивала, что заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.