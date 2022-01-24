Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур в эфире телеканал France 5 призвал снять с России санкции

«Я думаю, что Франция могла бы показать дружественные сигналы по отношению к России, например, отменив санкции. Если бы я был президентом, я бы сказал, что больше не будет санкций против России», — заявил Земмур.

Он также добавил, что не верит во вмешательство Москвы в выборы в США. По словам Земмура, похоже, что «это скорее американцы прослушивали своих союзников, а не русские». Выборы, выборы, кандидаты… лидеры? Часть II. Любить по-французски © Евгений Люмьер

Политик отметил, что Франции пора перестать быть «инструментом» США, которые стремятся разделять страны Европы, когда они идут на сближение с Россией.

В ноябре французский журналист и писатель Эрик Земмур, основавший партию «Отвоевание», выдвинул свою кандидатуру на выборах президента Франции. Земмур известен крайне правыми политическими взглядами, в частности, жесткой позицией по отношению к мигрантам в страну. Он выступает за их высылку и возвращение на родину.

Выборы президента Франции состоятся в апреле.

США и страны Европы призывают ввести против России санкции в случае «агрессии» против Украины. Москва отрицает обвинения в агрессии против Киева и обращает внимание, что под их предлогом на Украину поступает военная техника стран Запада.