Президент Армении Армен Саркисян вечером 23 января подал в отставку. Соответствующее заявление опубликовали на его сайте

«Радикалы и террористы»: Сатановский объяснил разворот Армении на Запад © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк заверил, что его решение не было продиктовано эмоциями. Саркисян отметил, что Армения живет в реальности, в которой ее президент не может повлиять на вопросы войны или мира. При такой реальности у президента нет «конституционного инструмента», чтобы помочь стране.

«В это непростое для нашего государства время, когда необходимо национальное единство, институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от самых важных вопросов», — сказано в заявлении.

Саркисян также рассказал, что в стране существуют некие политические группы, чьей мишенью становится глава государства. Их интересует личная жизнь президента.

В заключение он поблагодарил всех граждан «за их стойкость, выдержку, терпение и мужество в эти непростые для страны времена». Особую благодарность бывший армянский лидер выразил солдатам и офицерам. Саркисян занимал пост президента республики c 9 апреля 2018 года.

Кроме того своим указом он освободил от должности руководителя администрации президента Армении Эмиля Тарасяна (уволен по собственному желанию).

Внеочередные выборы президента Армении, в соответствии с Конституцией республики, могут состояться в середине февраля.