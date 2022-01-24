Он заверил, что его решение не было продиктовано эмоциями. Саркисян отметил, что Армения живет в реальности, в которой ее президент не может повлиять на вопросы войны или мира. При такой реальности у президента нет «конституционного инструмента», чтобы помочь стране.
«В это непростое для нашего государства время, когда необходимо национальное единство, институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от самых важных вопросов», — сказано в заявлении.
Саркисян также рассказал, что в стране существуют некие политические группы, чьей мишенью становится глава государства. Их интересует личная жизнь президента.
В заключение он поблагодарил всех граждан «за их стойкость, выдержку, терпение и мужество в эти непростые для страны времена». Особую благодарность бывший армянский лидер выразил солдатам и офицерам. Саркисян занимал пост президента республики c 9 апреля 2018 года.
Кроме того своим указом он освободил от должности руководителя администрации президента Армении Эмиля Тарасяна (уволен по собственному желанию).
Внеочередные выборы президента Армении, в соответствии с Конституцией республики, могут состояться в середине февраля.