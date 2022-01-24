США задумали ужесточить меры экспортного контроля против ключевых российских отраслей промышленности в случае, если Москва «совершит вторжение на Украину». Об этом 23 января написало издание The Hill со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации

Госдеп США рекомендовал не ездить в Россию из-за Украины © РИА Новости, Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Также американский чиновник пояснил, что такое решение может быть нацелено на российский сектор искусственного интеллекта, морской, оборонной и гражданской авиации или широко использоваться, например, для бытовой электроники.

«Никаких окончательных решений принято не было», — отметил он, указав, что США намерены «по максимуму причинить страдание Кремлю» при эскалации ситуации с Украиной.

В середине января в Конгрессе США представили законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине. Конгрессмены задумались о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала эти обвинения и подчеркивала, что заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.