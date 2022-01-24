По словам источника, администрация американского президента рассматривает вопрос о применении правила об иностранных товарах прямого производства для контроля экспорта в Россию всей микроэлектроники, которая разработана с использованием американского программного обеспечения или технологий, а также произведена с использованием американского оборудования.
Также американский чиновник пояснил, что такое решение может быть нацелено на российский сектор искусственного интеллекта, морской, оборонной и гражданской авиации или широко использоваться, например, для бытовой электроники.
«Никаких окончательных решений принято не было», — отметил он, указав, что США намерены «по максимуму причинить страдание Кремлю» при эскалации ситуации с Украиной.
В середине января в Конгрессе США представили законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине. Конгрессмены задумались о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала эти обвинения и подчеркивала, что заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.