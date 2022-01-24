Президент США Джо Байден рассматривает возможность отправки до 5 тыс. военных США в страны Восточной Европы и Балтии, сообщило 23 января The New York Times со ссылкой на источники в Вашингтоне

Такой вариант предложили Джо Байдену высокопоставленные чиновники Пентагона на встрече в Кэмп-Дэвиде. Американский дипломат не исключила военных мер против России © U.S. Mission to the United Nations

По данным издания, США могут отправить от 1 до 5 тыс. военных для размещения на территории стран Восточной Европы и Балтии, с возможностью увеличения контингента в десять раз, если обстановка вокруг Украины ухудшится.

Байдену предстоит принять решение по поводу отправки военных на этой неделе.

Ранее США начали эвакуировать дипломатов и их семьи из Украины.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала эти обвинения и подчеркивала, что заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.